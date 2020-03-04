ФСБ сообщила Путину об иностранном происхождении фейков про коронавирус

"Ничего, слава богу, пока критического у нас не происходит", - заявил президент

Президент РФ Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Вбросы фейковой информации о ситуации с распространением коронавируса в России осуществляются в основном из-за рубежа, чтобы посеять панику, заявил президент Владимир Путин со ссылкой на доклады ФСБ.

"Ничего, слава богу, пока критического у нас не происходит", - заявил он на совещании с членами правительства.

"Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения", - сказал президент.

Чтобы с этим бороться можно только вовремя предоставлять гражданам "всеобъемлющую и достоверную информацию", считает он.

Ранее на этом совещании вице-премьер Татьяна Голикова, которая руководит правительственным штабом по борьбе с коронавирусом, заявила, что в соцсетях появляются фейки о том, что в России достаточно много людей заразились, но власти это скрывают. "Хочу еще раз доложить вам, что это не соответствует действительности", - сказала она.

2 марта специализирующаяся на кибербезопасности Group-IB сообщила, что выявила более 9500 постов, репостов и иных публикаций с голосовым сообщением, в котором утверждается, что власти скрывают данные о массовом заражении москвичей. Гендиректор компании Илья Сачков назвал это информационным вбросом, который проводится через ботов во "ВКонтакте" и через родительские группы в мессенджерах.

По официальным данным, в Москве 2 марта был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом: заболел житель столичного региона, побывавший в Италии. Он госпитализирован, болезнь у него протекает легко.