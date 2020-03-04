Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать сайты с фейками о коронавирусе

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора закрыть доступ к сайтам, которые распространяют фейковые новости о тысячах заболевших коронавирусом в РФ, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"Генеральной прокуратурой РФ во время мониторинга и анализа интернет-ресурсов установлена недостоверная общественно значимая информация о массовом распространении коронавирусной инфекции на территории нашей страны и о нескольких десятках тысяч заболевших людей", - сказал Иванов.

По его словам, "поскольку указанные сведения создают угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, в Роскомнадзор внесено требование об ограничении доступа к ним".

Ранее в среду Роскомнадзор сообщил, что по требованию Генпрокуратуры внес несколько постов в соцсетях о коронавирусной инфекции в реестр запрещенной в РФ информации. Доступ к ним будет заблокирован, говорилось в заявлении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

4 марта на совещании глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова сказала президенту Владимиру Путину, что распространяются фейковые утверждения, будто бы власти скрывают массовое заражение. Она заверила главу государства, что это не так.

Путин подтвердил, что "ничего критического" в стране в связи с этим не происходит. "Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения", - добавил он.

Позднее источник "Интерфакса" в правоохранительных органах рассказал, что силовики установили несколько подозреваемых в распространении фейков о вспышке коронавируса, в их отношении проводится доследственная проверка.