Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать сайты с фейками о коронавирусе

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора закрыть доступ к сайтам, которые распространяют фейковые новости о тысячах заболевших коронавирусом в РФ, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"Генеральной прокуратурой РФ во время мониторинга и анализа интернет-ресурсов установлена недостоверная общественно значимая информация о массовом распространении коронавирусной инфекции на территории нашей страны и о нескольких десятках тысяч заболевших людей", - сказал Иванов.

По его словам, "поскольку указанные сведения создают угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, в Роскомнадзор внесено требование об ограничении доступа к ним".

Ранее в среду Роскомнадзор сообщил, что по требованию Генпрокуратуры внес несколько постов в соцсетях о коронавирусной инфекции в реестр запрещенной в РФ информации. Доступ к ним будет заблокирован, говорилось в заявлении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

4 марта на совещании глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова сказала президенту Владимиру Путину, что распространяются фейковые утверждения, будто бы власти скрывают массовое заражение. Она заверила главу государства, что это не так.

Путин подтвердил, что "ничего критического" в стране в связи с этим не происходит. "Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения", - добавил он.

Позднее источник "Интерфакса" в правоохранительных органах рассказал, что силовики установили несколько подозреваемых в распространении фейков о вспышке коронавируса, в их отношении проводится доследственная проверка.

Генпрокуратура Роскомнадзор Андрей Иванов

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 4 марта

Чиновники в Твери озвучили диагноз пациента, у которого заподозрили коронавирус

Рядом с захоронением знакомого участников "Сети" нашли останки женщины

Эксперты разъяснили, покрывают ли туристические страховки риск заражения COVID-19

Журналистов "Медузы" допросили по делу "Сети"

В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

До девяти выросло число россиян с Diamond Princess, помещенных на карантин

Американская Freedom House снова оценила Россию как несвободную страну

Американская Freedom House снова оценила Россию как несвободную страну

Главу судостроительной корпорации "Ак Барс" задержали по делу об особо крупной взятке

Роскомнадзор заблокирует страницы в Facebook и "ВКонтакте" с фейками о коронавирусе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');