Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

Пассажиры московского метро Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Задержаны несколько подозреваемых в распространении в интернете фейков о вспышке коронавируса в Москве, в их отношении проводится доследственная проверка. Об этом сообщил источник "Интерфакса" в правоохранительных органах.

Скоро следствие примет меры по удалению фейков, добавил он.

2 марта власти подтвердили первый случай завоза коронавируса COVID-19 в Москву. Заболел молодой житель столицы, побывавший в Италии. Его госпитализировали, его непосредственное окружение и пассажиров того же рейса наблюдают врачи и пока ни у кого заражения не обнаружили.

Также 2 марта компания Group-IB сообщила, что выявила более 9500 постов, репостов и иных публикаций с голосовым сообщением, в котором утверждается, что власти скрывают данные о массовом заражении москвичей. Гендиректор компании Илья Сачков назвал это информационным вбросом, который проводится через ботов во "ВКонтакте" и через склонные к панике родительские группы в мессенджерах.

4 марта на совещании глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова сказала президенту, что распространяются фейковые утверждения, будто бы власти скрывают массовое заражение. Она заверила Владимира Путина, что это не так.

Путин подтвердил, что "ничего критического" в стране в связи с этим не происходит.

"Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения", - добавил он.