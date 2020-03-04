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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Инфляция за период с 26 февраля по 2 марта осталась на 2,3%

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В России с 26 февраля по 2 марта 2020 года (период замера чуть короче обычного, шесть дней вместо семи из-за праздника) составила 0,1% после двух подряд нулевых недель, сообщил Росстат. Годовая инфляция на 2 марта осталась на 2,3%, на конец января она составляла 2,4%.

Колебания недельной инфляции в диапазоне 0-0,1% неизменно продолжаются с середины января.

С начала года ко 2 марта цены выросли на 0,7%, за первые два дня марта они не изменились (это результат округления до десятых, исходя из среднесуточного роста цен - 0,015% - инфляция составила 0,03%).

Точные данные по годовой инфляции будут понятны только в четверг после публикации Росстатом оценки инфляции за январь.

За период с 26 февраля по 2 марта цены на яйца снизились на 1%, на пшено - на 0,4%, баранину - на 0,3%, свинину, рис и шоколадные конфеты - на 0,2%, сосиски, сардельки, мороженую рыбу, сахар-песок, пшеничную муку, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов и маргарин - на 0,1%.

Одновременно подорожали на 0,3% сливочное масло, сметана, гречка, вермишель и макаронные изделия, а мясные консервы, молоко, сыры и чай - на 0,2%.

Фрукты и овощи в среднем подорожали на 0,8%, в том числе помидоры - на 6,4%, морковь - на 1%, а огурцы подешевели на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

Росстат

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