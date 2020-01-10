Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ за 2019 год на уровне 3%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в декабре 2019 года составила 0,4%, а в целом за 2019 год 3,0%, сообщил в пятницу окончательные данные по динамике потребительских цен в прошлом году Росстат.

Таким образом, ведомство подтвердило предварительные оценки инфляции за декабрь и за 2019 год (сделанные по более узкой корзине товаров и услуг, чем месячные данные), распространенные в конце декабря.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2019 года составил 100,1% (в декабре 2018 года - 100,5%), в годовом выражении - 103,1% (103,7%).

Инфляция в декабре 2019 года совпала с ожиданиями аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, также равнялся 0,4%.

Показатель инфляции в 2019 году на уровне 3% стал вторым значением за новую историю с точки зрения минимального роста цен после 2017 года (тогда цены выросли лишь на 2,5%). В 2018 году инфляция равнялась 4,3% (теперь третий показатель за всю историю), в 2016 году - 5,4%, в 2015 году рост цен равнялся 12,9%, в 2014 году - 11,4%, в 2013 году - 6,5%, в 2012 году - 6,6%, в 2011 году - 6,1%, в 2010 году - 8,8%.

Рост цен по итогам 2019 года попал в последний прогноз ЦБ (2,9-3,2%), но оказался существенно ниже таргета (4%).

При этом рост цен в 2019 году оказался значительно ниже первоначальных прогнозов, сделанных в конце 2018 года. Так, ЦБ изначально давал прогноз на 2019 год в интервале 5-5,5%, Минэкономразвития - 4,3%. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", изначально ожидали инфляцию по итогам 2019 года в размере 4,7% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце декабря 2018 года).

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре 2019 года подорожали на 0,7%, а в целом за 2019 год - на 2,6% (4,7% в 2018 году). Рост цен на непродовольственные товары в декабре равнялся 0,1%, а за год 3% (4,1% в 2018 году). Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,2%, а за 2019 год - на 3,8% (3,9% в 2018 году).

В декабре 2019 года существенно выросли цены на куриные яйца - на 6,3% (при этом в целом за 2019 год подешевели на 5%). Цены на плодоовощную продукцию в декабре подскочили на 3,8%, но в целом за 2019 год снизились на 2%. Значительно подорожали в декабре огурцы и помидоры - на 27,6% и 11% соответственно, виноград - на 5,4%.

Сахарный песок в декабре подешевел на 3,7% (за 2019 год упал в цене на 30,8%), мясо и птица подешевели в декабре на 0,1% (за 2019 год подорожали на 0,2%).

Бензин в декабре не изменился в цене, в целом за 2019 год подорожал на 1,9%.

Минэкономразвития в 2020 году ожидает инфляцию на уровне 3%. При этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин в декабре говорил, что в I квартале 2020 году годовая инфляция может уйти ниже 2,5%, а по итогам 2020 году есть риски, что окажется ниже базового прогноза в 3%.

"Мы сейчас видим риски того, что инфляция в следующем году будет ниже, чем в нашем базовом сценарии (3% - ИФ). Мы сейчас идем ниже той траектории, которая у нас заложена в прогнозе. Мы ожидали в 2019 году 3,8%, сейчас ожидаем 3,0-3,1%. Мы уйдем до 2,5% в первом квартале, и пока мы видим негативный импульс со стороны кредитования, и инфляции просто неоткуда взяться", - сказал министр.

Совет директоров Банка России 13 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - с 6,5% до 6,25% годовых, понизив прогноз по инфляции на 2019 год до 2,9-3,2% с 3,2-3,7%, оставив неизменным прогноз в 3,5-4% на 2020 год.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции на 2020 год равнялся 3,6%. Аналитики ожидают понижения ключевой ставки к концу 2020 года до 5,75%.