Инфляция в РФ в 2019 году составила 3%

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Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ в декабре 2019 года замедлилась до 3% с 3,5% в ноябре, следует из таблицы на сайте ЦБ.

В этом разделе ЦБ публикует данные со ссылкой на Росстат. Сам Росстат информацию о годовой инфляции в декабре и в 2019 году, согласно плану публикации, раскроет в 15 часов.

Инфляция в 2019 году (3%) заняла второе место за всю историю наблюдений - ниже она была только по итогам 2017 года - 2,5% (на фоне рекордного урожая). В 2018 году инфляция составила 4,3%.

Минэкономразвития прогнозирует рост цен в 2020 году также на уровне 3%, ЦБ ожидает инфляцию в 2020 году в интервале 3,5-4%.

Это уже второй случай сбоя в процедуре публикации данных об инфляции в текущем году. В прошлый раз, когда ЦБ опубликовал на своем сайте инфляцию за июнь до официального раскрытия данных Росстатом, информация на самом деле уже была на сайте статистического ведомства (в специальном разделе, а не yf главной странице). Тогда глава Минэкономразвития Максим Орешкин призвал провести расследование, на что ЦБ ответил - информация была размещена в открытом доступе на сайте Росстата и взята оттуда.

В итоге Росстат сообщил, что публикация данных об уровне инфляции в июне ранее запланированного времени произошла по вине одного из подведомственных учреждений, направивших данные в Центральную базу статистических данных (ЦБСД) до ее окончательного подтверждения. Так как сбои такого рода происходили и ранее, принято решение разработать сквозной регламент опубликования данных, что позволит снизить вероятность несанкционированного распространения информации и обеспечить ее полную верификацию, заявил Росстат. Расследование ведомства показало, что ситуации с досрочным размещением информации в ЦБСД регулярно происходили и ранее - примерно 1-2 раза в год. По результатам расследования инцидента Евгений Сычев, руководивший ГМЦ Росстата почти 20 лет, уволился.

В этот раз в Росстате "Интерфаксу" сообщили, что никаких публикаций по инфляции на сайте ведомства не было, и подтвердили, что планируемое время раскрытия данных - 15:00. В ЦБ пока не прокомментировали факт публикации данных за декабрь с опережением Росстата.