В Томской области медицинские маски подешевели на два рубля

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Томской области фиксирует снижение цен на медицинские маски, сообщил агентству "Интерфакс" начальник отдела контроля монополистической деятельности ведомства Сергей Паньков.

"На 1 января 2020 года максимальная цена на маски составляла семь рублей, затем она начала резко повышаться и в пике к середине февраля достигла 12 рублей. Теперь цена понижается, максимальная составляет десять рублей", - сказал Паньков.

Он добавил, что почти во всех крупных аптеках маски есть в наличии, ФАС в ходе мониторинга не обнаружила их только в одной аптеке. По его словам, перебои с масками есть только в районах, где работают граждане КНР.

Ранее Росздравнадзор сообщал, что в Томской области не стабильны поставки медицинских масок. При этом их запас в аптеках достаточен.

4 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим постановлением запретил экспорт из России медицинских масок, перчаток и ваты до 1 июня. Как отмечалось, данный запрет не затронет поставки гуманитарной помощи и то, что люди вывозят для личного употребления. Однако президент России Владимир Путин позднее усомнился в необходимости вывозить из РФ маски в даже гуманитарных целях.