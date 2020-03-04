Путин усомнился в необходимости вывоза из РФ медицинских масок в гуманитарных целях

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сомневается в целесообразности вывоза медицинских масок и других защитных средств в гуманитарных целях.

"Что это за гуманитарные случаи, когда можно поставлять эти маски за границу? Понятно, но если у самих не хватает?" - сказал Путин на совещании с членами правительства России в среду после доклада вице-премьера, главы оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России Татьяны Голиковой.

Голикова пояснила, что маски и другие защитные средства будут поставляться в другие страны в качестве гуманитарной помощи "исключительно по решению высшего политического руководства" РФ. "Ладно, хорошо", - ответил Путин.

Ранее в среду сообщалось, что правительство России ограничило до 1 июня 2020 года вывоз из страны ряда медицинских изделий и средств индивидуальной защиты, включая маски, респираторы, костюмы химической защиты, а также некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства.

Исключение делается для вывоза таких товаров россиянами для личного пользования, а также для гуманитарной помощи. Решение принято в том числе в "целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей", говорится в постановлении, подписанном премьером Михаилом Мишустиным.