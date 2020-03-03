Boeing рейса Москва-Цюрих благополучно вернулся в "Шереметьево"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 737-800 рейса Москва - Цюрих экстренно вернулся в московский аэропорт "Шереметьево" из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, на борту сработал датчик отказа управления закрылками", - сказал источник.

Позднее в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сообщили "Интерфаксу", что самолет, выполнявший рейс SU2486, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. После замены воздушного судна рейс будет продолжен, планируемое время вылета - 12:45.

На борту лайнера находились 70 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее сообщалось, что лайнер развернулся в районе Волоколамска и возвращается в аэропорт вылета.