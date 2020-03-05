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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:30

Еще одну знакомую заболевшего коронавирусом россиянина доставили в больницу

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Ещё одна знакомая заболевшего коронавирусом москвича проходит обследование в столичной больнице, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы в четверг.

В департаменте отмечают, что женщина сопровождала пациента в его поездке по Италии и до сих пор находилась за границей. Связь с ней была установлена одновременно со всем остальным кругом контактов пациента. Вчера она прибыла в аэропорт "Внуково", откуда на машине скорой помощи бригада врачей доставила ее в больницу.

По словам собеседника агентства, у пациентки взяты пробы для проведения комплексного лабораторного обследования, симптомов заболевания у нее нет.

К настоящему моменту отрицательный результат первого анализа на коронавирус уже подтвержден у 92 пассажиров рейса, на котором заболевший прибыл в Москву, и у всех ранее госпитализированных друзей и родственников молодого человека, сказали в пресс-службе.

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Италия Москва

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