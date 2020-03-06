Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:01

Трое россиян с коронавирусом с Diamond Princess выписаны после выздоровления

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Трое граждан России, заболевших новой коронавирусной инфекцией на лайнере Diamond Princess, выписаны из больницы.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

22 февраля из Японии в Казань были эвакуированы восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус.

Все восемь эвакуированных проходили двухнедельный карантин в одном из специализированных медучреждений Казани.

Эти случаи "числятся" за Японией, так как в ее порту стоял лайнер, поэтому, по официальной статистике, на территории России зафиксировано 10 случаев заболевания коронавирусом: двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), один гражданин РФ, вернувшийся из Италии и один гражданин Италии, который учится в медуниверситете в Санкт-Петербурге по обмену. Кроме того, шесть человек, которые вернулись из Италии и о которых стало известно 6 марта.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

8
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Diamond Princess

Новости по теме

Новости
Изменение Конституции

Путин заявил о приоритете стабильности перед сменяемостью власти

Олег Тиньков сообщил, что у него выявлена острая форма лейкемии

Олег Тиньков сообщил, что у него выявлена острая форма лейкемии

В Татарстане опровергли сообщения о выписке заболевших с Diamond Princess

Путин заявил, что его согласие возглавить Госсовет приведет к двоевластию

Путин заявил, что его согласие возглавить Госсовет приведет к двоевластию
Эпидемия коронавируса

В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса

В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса

Кудрин возглавил попечительский совет Российской экономической школы

Суд взыскал с экс-мэра Владивостока 1,5 млрд рублей в пользу государства

Коммунисты внесли в Думу законопроект о Конституционном Собрании РФ

Коммунисты внесли в Думу законопроект о Конституционном Собрании РФ

Рособрнадзор решил пока не переносить ЕГЭ из-за COVID-19

Рособрнадзор решил пока не переносить ЕГЭ из-за COVID-19

МИД потребовал от Мадрида не выдавать США россиянку Олесю Красилову

МИД потребовал от Мадрида не выдавать США россиянку Олесю Красилову
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');