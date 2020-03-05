Заразившийся коронавирусом итальянец находится в Петербурге

До этого случая заражения были в Москве, Казани, Тюмени и Чите

Общежитие университета имени И.И. Мечникова в Санкт-Петербурге Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Заразившийся коронавирусом COVID-19 гражданин Италии находится в Петербурге, это студент петербургского медицинского университета, сообщил телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России выявлен еще один заболевший - гражданин Италии. В каком городе его госпитализировали, чиновники тогда не уточнили.

По данным штаба, мужчина прибыл в Россию 29 февраля. 2 марта он обратился к врачу с симптомами ОРВИ - и его изолировали в инфекционном боксе. Болезнь у него протекает в легкой форме, ему назначено симптоматическое лечение.

Днем ранее сообщалось, что в Петербурге был госпитализирован студент из Италии, обучающийся в Северо-Западном государственном медицинском университете им. Мечникова (СЗГМУ). Его положили в инфекционную больницу имени Боткина с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.

До этого на территории России были выявлены еще три случая заражения коронавирусом - у граждан КНР в Чите и Тюмени, а также у гражданина России, вернувшегося из Италии в Москву. Еще трое заболевших находятся на карантине в Казани, они заразились на круизном лайнере Diamond Princess.