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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:30

Заразившийся коронавирусом итальянец находится в Петербурге

До этого случая заражения были в Москве, Казани, Тюмени и Чите

Заразившийся коронавирусом итальянец находится в Петербурге
Общежитие университета имени И.И. Мечникова в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Заразившийся коронавирусом COVID-19 гражданин Италии находится в Петербурге, это студент петербургского медицинского университета, сообщил телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Эпидемия коронавируса

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России выявлен еще один заболевший - гражданин Италии. В каком городе его госпитализировали, чиновники тогда не уточнили.

По данным штаба, мужчина прибыл в Россию 29 февраля. 2 марта он обратился к врачу с симптомами ОРВИ - и его изолировали в инфекционном боксе. Болезнь у него протекает в легкой форме, ему назначено симптоматическое лечение.

Днем ранее сообщалось, что в Петербурге был госпитализирован студент из Италии, обучающийся в Северо-Западном государственном медицинском университете им. Мечникова (СЗГМУ). Его положили в инфекционную больницу имени Боткина с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.

До этого на территории России были выявлены еще три случая заражения коронавирусом - у граждан КНР в Чите и Тюмени, а также у гражданина России, вернувшегося из Италии в Москву. Еще трое заболевших находятся на карантине в Казани, они заразились на круизном лайнере Diamond Princess.

Хроника коронавируса. Март.

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В Индии школьники мастерят самодельные маски для защиты от коронавируса4 марта. За сутки выявлено 129 новых случаев заражения в КНР, что стало самым низким показателем за период с 20 января. В ночь на среду медицинские работники перевели около 100 пациентов с COVID-19 в Ухань для улучшения медицинского обслуживания.4 марта. Власти Южной Кореи выделят почти $10 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса, а также поддержку бизнеса и граждан. По данным на утро среды, в Южной Корее подтверждено 5,186 тыс. случаев заражения COVID-19. Таким образом, страна занимает второе место после КНР по количеству инфицированных.3 марта. В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода и выявлено 125 новых заболевших. Вне материковой части Китая больше всего больных в Южной Корее (4,812 тыс.), Италии (2,026 тыс.) и Иране (1,501 тыс.).3 марта. Настроения на фондовых рынках в последнее время в основном негативные. Прогнозы в отношении глобальной экономики ухудшаются из-за того, что вирус вышел за пределы Китая.3 марта. В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за вируса. На территории страны число инфицированных составляет 980 человек, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.3 марта. Свыше 50 человек умерли в Италии после заражения коронавирусом. Общее количество выявленных заражений в стране достигло 1835, при этом первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе. По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.3 марта. В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и находящихся под карантином в Казани, житель Москвы, вернувшийся из Италии. На фото: дезинфекция электробусов в Москве.3 марта. Шесть новых случаев заражения вирусом зафиксированы в Ираке, все заразившиеся были недавно в Иране. Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. От коронавируса там скончались более трех десятков человек. Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.3 марта. В Европе резко выросли продажи продуктов и товаров первой необходимости. Так, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают туалетную бумагу и детские памперсы.3 марта. Заражение коронавирусом выявлено еще у двух граждан Индии. Один случай заражения выявлен в столице страны Дели, а другой - в штате Телангана на юге страны. Оба человека ранее ездили в Италию и ОАЭ.
В Индии школьники мастерят самодельные маски для защиты от коронавируса
Петербург СЗГМУ Италия Москва Казань Чита Тюмень

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