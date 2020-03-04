Организаторы суда по делу MH17 примут дополнительные меры в связи с коронавирусом

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Нидерландах не планируют отменить суд по делу о крушении малайзийского Boeing под Донецком, он начнется 9 марта в суде "Схипхол", но там будут приняты дополнительные меры предосторожности в связи с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба суда Гааги.

Дополнительные меры коснутся судебный комплекс и прилегающий пресс-центр. Окружной суд Гааги пообещал обеспечить посетителей дезинфицирующим средством для рук. В зданиях будут дополнительно чистить перила, дверные ручки, туалеты и другие помещения и элементы, склонные собирать и передавать инфекцию.

Пока в стране подтверждено 23 случая заражения коронавирусом. Если ситуация ухудшится, вступят в силу планы обеспечения бесперебойного функционирования судов и национальных служб, рассказали в суде. Суд в связи с этим сохраняет контакты с Национальным институтом общественного здоровья по этому вопросу.

Судебный комплекс "Схипхол" с повышенными мерами безопасности может вместить около тысячи человек. Он находится неподалеку от одноименного аэропорта Амстердаме, где находится мемориал погибшим в крушении малайзийского рейса MH17. Гаагский суд зарезервировал "Схипхол" в 2019 году.

Комплекс зарезервирован с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября 2020 года и с 1 февраля по 26 марта 2021 года, говорится в пресс-релизе.

Пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли все, кто был на борту, - 298 человек. Катастрофу расследовала объединенная следственная группа JIT, в которую входят представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Группа считает, что самолет сбили из российского "Бука", переправленного в Донбасс через границу.

Обвиняемых в деле пока четверо, это граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Леонид Харченко. По версии следствия, они отслеживали перемещение ЗРК по территории Донбасса и помогали спрятать его и его экипаж.

Предполагается, что в начале процесса выступят 13 свидетелей, личности засекречены.

Россия отвергает все предположения о ее причастности к гибели лайнера и упрекает JIT в необъективности.