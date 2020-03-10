Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ввел на территории региона с 10 марта режим повышенной готовности из-за первых случаев выявления коронавируса у местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.

Как говорится в сообщении, региональный (межмуниципальный) уровень реагирования на угрозу распространения COVID-19 вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Для предупреждения ЧС предлагается провести комплекс превентивных мероприятий.

В частности, граждане, посещавшие страны, где зарегистрированы случаи новой инфекции, при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно должны обратиться за медицинской помощью на дому без посещения больницы, они также обязаны самоизолироваться у себя дома.

На предприятиях и в организациях у работников будут измерять температуру тела. Если температура будет повышена, сотрудника отстранят от работы. Также будет предусмотрено оформление больничных листов без посещения медорганизаций для работников, посещавших страны, где выявили случаи заражения коронавирусом, отмечается в сообщении областной администрации.

Министерству здравоохранения области поручено организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи инфицирования COVID-19, и пациентам старше 60 лет.

Ранее сообщалось о лабораторном подтверждении трех случаев новой коронавирусной инфекции в Липецкой области у россиян, прибывших из Италии.

Пациенты были госпитализированы в областную клиническую инфекционную больницу и помещены в отдельные боксы. Все они получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава РФ, сообщала ранее пресс-служба главы администрации Липецкой области. Их состояние удовлетворительное, подчеркивали чиновники.

На сегодняшний день в России выявлено 20 случаев коронавирусной инфекции.