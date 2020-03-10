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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ввел на территории региона с 10 марта режим повышенной готовности из-за первых случаев выявления коронавируса у местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.

Как говорится в сообщении, региональный (межмуниципальный) уровень реагирования на угрозу распространения COVID-19 вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Для предупреждения ЧС предлагается провести комплекс превентивных мероприятий.

Эпидемия коронавируса

В частности, граждане, посещавшие страны, где зарегистрированы случаи новой инфекции, при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно должны обратиться за медицинской помощью на дому без посещения больницы, они также обязаны самоизолироваться у себя дома.

На предприятиях и в организациях у работников будут измерять температуру тела. Если температура будет повышена, сотрудника отстранят от работы. Также будет предусмотрено оформление больничных листов без посещения медорганизаций для работников, посещавших страны, где выявили случаи заражения коронавирусом, отмечается в сообщении областной администрации.

Министерству здравоохранения области поручено организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи инфицирования COVID-19, и пациентам старше 60 лет.

Ранее сообщалось о лабораторном подтверждении трех случаев новой коронавирусной инфекции в Липецкой области у россиян, прибывших из Италии.

Пациенты были госпитализированы в областную клиническую инфекционную больницу и помещены в отдельные боксы. Все они получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава РФ, сообщала ранее пресс-служба главы администрации Липецкой области. Их состояние удовлетворительное, подчеркивали чиновники.

На сегодняшний день в России выявлено 20 случаев коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Март.

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10 марта. Китайские службы продолжают поисково-спасательную операцию на месте обрушения отеля в провинции Фуцзянь, куда на карантин были отправлены люди с подозрением на коронавирус. Жертвами обрушения стали 20 человек, пострадали более 40 человек. 9 марта. Власти Саудовской Аравии и Катара ввели запрет на поездки для своих подданных в страны, затронутые эпидемией коронавируса COVID-19. Кроме того, Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам, которые хотят посетить святые места в Мекке и Медине.8 марта. Папа Римский Франциск впервые прочитал воскресную проповедь при помощи онлайн-трансляции. Проповедь понтифика была записана в библиотеке Ватикана и транслировалась на экран, установленный на площади перед небольшим числом собравшихся.8 марта. Правительство Италии приняло решение о проведении всех спортивных мероприятий, включая футбольные матчи без зрителей. 6 марта. В Южно-Африканской республике зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Заразившимся оказался 38-летний мужчина, который ездил в Италию вместе с женой.6 марта. В японских городах Токио и Осака отменили фестиваль цветения и любования сакурой из-за вспышки вируса. Традиционно в апреле в эти два города стекаются миллионы туристов, чтобы полюбоваться деревьями в белых и розовых цветах.6 марта. В Китае зарегистрировано 16 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, которые завезены в страну из-за границы: 11 в провинции Ганьсу, четыре в Пекине, один в Шанхае5 марта. В Индии школьники мастерят самодельные маски для защиты от коронавируса5 марта. В Санкт-Петербурге в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова объявлен карантин на 15 дней. Студент вуза из Италии госпитализирован с коронавирусом. Живущим в общежитии запретят выходить из комнат, еду им будут приносить.5 марта. Таиланд в 2020 году может не досчитаться 6 млн иностранных туристов из-за коронавируса. В феврале число туристов сократилось на 40%, а в марте и апреле может снизиться еще сильнее. Общее количество случаев заражения в Таиланде с момента начала эпидемии в Китае составляет 47 человек.4 марта. За сутки выявлено 129 новых случаев заражения в КНР, что стало самым низким показателем за период с 20 января. В ночь на среду медицинские работники перевели около 100 пациентов с COVID-19 в Ухань для улучшения медицинского обслуживания.4 марта. Власти Южной Кореи выделят почти $10 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса, а также поддержку бизнеса и граждан. По данным на утро среды, в Южной Корее подтверждено 5,186 тыс. случаев заражения COVID-19. Таким образом, страна занимает второе место после КНР по количеству инфицированных.3 марта. В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода и выявлено 125 новых заболевших. Вне материковой части Китая больше всего больных в Южной Корее (4,812 тыс.), Италии (2,026 тыс.) и Иране (1,501 тыс.).3 марта. Настроения на фондовых рынках в последнее время в основном негативные. Прогнозы в отношении глобальной экономики ухудшаются из-за того, что вирус вышел за пределы Китая.3 марта. В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за вируса. На территории страны число инфицированных составляет 980 человек, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.3 марта. Свыше 50 человек умерли в Италии после заражения коронавирусом. Общее количество выявленных заражений в стране достигло 1835, при этом первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе. По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.3 марта. В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и находящихся под карантином в Казани, житель Москвы, вернувшийся из Италии. На фото: дезинфекция электробусов в Москве.3 марта. Шесть новых случаев заражения вирусом зафиксированы в Ираке, все заразившиеся были недавно в Иране. Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. От коронавируса там скончались более трех десятков человек. Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.3 марта. В Европе резко выросли продажи продуктов и товаров первой необходимости. Так, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают туалетную бумагу и детские памперсы.3 марта. Заражение коронавирусом выявлено еще у двух граждан Индии. Один случай заражения выявлен в столице страны Дели, а другой - в штате Телангана на юге страны. Оба человека ранее ездили в Италию и ОАЭ.
10 марта. Китайские службы продолжают поисково-спасательную операцию на месте обрушения отеля в провинции Фуцзянь, куда на карантин были отправлены люди с подозрением на коронавирус. Жертвами обрушения стали 20 человек, пострадали более 40 человек.
Липецкая область Игорь Артамонов COVID-19

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