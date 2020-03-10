В Липецкой области пройдет автомобильный крестный ход против коронавируса

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Православные проведут автомобильный крестный ход по Липецкой области против распространения короравинуса. Об этом изданию Gorod 48 сообщил глава липецкой общины Святых царственных мучеников Юрий Берников.

По его словам, крестный ход начнется 15 марта после молебна у святого источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II.

Новость вызвала неоднозначную реакцию у горожан. Так, один из пользователей соцсетей съязвил, что крестный ход на лыжах будет более эффективен в борьбе с вирусом.

7 марта стало известно, что у трех жителей региона, которые побывали в Италии, диагностировано заражение коронавирусом COVID-19. Их изолировали в областной клинической инфекционной больнице.

10 марта в области ввели режим повышенной готовности.