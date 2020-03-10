Старообрядцы предупредили о риске заражения коронавирусом через причастие

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов указал на необходимость особых мер предосторожности на фоне эпидемии коронавируса, выразив несогласие с теми, кто считает, что через причастие заразиться нельзя.

"Причастие само по себе не обладает дезинфицирующими свойствами. Сама дезинфекция означает уничтожение бактерий и вирусов, которые также являются творением бога, а просто так бог не будет уничтожать то, что он сотворил. Поэтому люди должны сами заботиться о дезинфекции и закалять иммунитет", - заявил Севастьянов "Интерфаксу".

"Человек относится к окружающей природе так же, как вирус: люди уничтожили вокруг себя больше видов животных, чем какой-либо вирус за всю историю", - отметил собеседник агентства. Поэтому, считает Севастьянов, "когда природа платит человеку взаимностью, не стоит обижаться".

Он напомнил, что в свое время старообрядцы были пионерами в вопросе гигиены. До сих пор ходят анекдоты о том, как староверы пьют только из своих кружек и имеют отдельную так называемую поганую посуду для людей со стороны, отметил глава Союза. "Кстати, староверы организовались в отдельные общины в Москве, в Рогожской и Преображенской слободах, именно в борьбе с чумными вирусами XVIII века", - сказал Севастьянов.

По его словам, своего рода проповедь антивирусной гигиены велась на протяжении всей истории Русской старообрядческой церкви: сосуды для причастия в основном делались из серебра, обладающего дезинфекционными свойствами, а причащали сперва детей, то есть тех, кто беззащитен перед инфекциями и вирусами.