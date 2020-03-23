Пожилых и больных москвичей будут исповедовать и причащать на дому

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 московское духовенство будет оказывать помощь пожилым прихожанам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе совершать таинства исповеди и причастия на дому, сообщает в понедельник пресс-служба патриархии.

В соответствии с циркулярным письмом первого викария патриарха по Москве митрополита Дионисия духовенству "благословляется проявить особую пастырскую заботу о прихожанах, находящихся в группе повышенного риска".

Согласно документу, таковым прихожанам рекомендуется до 10 апреля совершать молитву в своих домах, обращаясь по желанию и по мере необходимости в близлежащие приходы с просьбой направить священника для совершения таинств исповеди и причастия.

Духовенству также предписано организовать дежурство "для неотложного исполнения просьб престарелых прихожан и лиц с хроническими заболеваниями о совершении таинств в их домах".

Ранее в понедельник Русская православная церковь (РПЦ) призвала пожилых верующих приходить в храмы только ради причастия.

"А если вы просто хотите помолиться вместе с церковной общиной, то воспользуйтесь электронными средствами связи и смотрите трансляцию богослужения", - посоветовал митрополит Иларион.