В Думе назвали возможную дату досрочных парламентских выборов в случае их проведения

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В случае поддержки Госдумой инициативы депутата Александра Карелина о досрочных выборах, они не смогут проводиться в единый день голосования 13 сентября, а могут состояться 20 сентября 2020 года, заявил депутат Александр Ионин.

"Можно провести досрочные менее чем за год, как раз получается, (что) окончание срока этого созыва - 18 сентября 2021 года. Значит 20 сентября 2020 года подходит под эту норму", - заявил Ионин "Интерфаксу" во вторник.

Депутатов Госдумы VII созыва выбирали в Единый день голосования 18 сентября 2016 года.

В законе " Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" указано, что в случае досрочного прекращения полномочий депутатов Госдумы "выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий".

Во вторник с инициативой проведения досрочных выборов в Госдуму выступили депутат-"единоросс" Александр Карелин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал инициативу о досрочных выборах "полезной", а лидер КПРФ Геннадий Зюганов счел досрочные выборы "нецелесообразными".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что инициатива Карелина о досрочных выборах Госдумы будет рассмотрена после подготовки.

Согласно действующим положениям Конституции, срок полномочий Государственной Думы составляет пять лет.

Как ранее сообщалось, Конституционный суд в июле 2016 года допустил возможность однократного незначительного сокращения срока полномочий Государственной Думы (речь идет о переносе выборов на более ранний срок - с декабря на третье воскресенье сентября 2016 года, для то чтобы выборы прошли в Единый день голосования в 2016 году).

В решении суда, опубликованном 1 июля, было указано, что сокращение срока полномочий Госдумы в конституционно значимых целях является допустимым при соблюдении ряда условий. В частности, такая мера может быть исключительно однократной, не приводящей к нарушению разумной периодичности выборов Госдумы и непрерывности ее работы. Также сокращение срока полномочий депутатов должно быть незначительным, не выходя за пределы нескольких месяцев, и оно должно касаться только депутатов Госдумы действующего созыва.