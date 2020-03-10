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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Депутаты рассмотрят предложение о досрочных выборах в Госдуму после подготовки

Депутаты рассмотрят предложение о досрочных выборах в Госдуму после подготовки
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Инициатива депутата-"единоросса" Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму будет рассмотрена после подготовки, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы сегодня услышали предложение Александра Карелина, который предложил нам рассмотреть его законодательную инициативу, в рамках регламента она должна быть подготовлена, роздана в зале, и мы будем ее рассматривать", - заявил Володин на заседании Госдумы во вторник.

Между тем ранее, 23 января, Володин заявлял, что тема досрочных выборов в Госдуму не обсуждается. "У нас эта тема не обсуждалась, не обсуждается и привнесена в повестку зарубежным информационным агентством", - сказал Володин. По его словам, "часть наших журналистов российских поплыли по течению, следуя моде".

"Как будто иностранное агентство знает больше, чем вы знаете", - обращался спикер к представителям СМИ, призвав их не подвергаться подобному влиянию, чтобы дело не дошло до фейковых новостей.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов поддержал проведение досрочных выборов в Госдуму. "Нашей партии полезно проведение досрочных выборов", - сказал он во вторник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель "Единой России" Александр Карелин ранее 10 марта заявил, что следует провести досрочные выборы в Государственную Думу под новые полномочия, предложенные в Конституцию: "Я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие новые наши возможности".

За проведение досрочных выборов в Думу после принятия поправок в Конституцию выступил также лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, "должен действовать новый парламент с обновленным полномочиями".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов счел нецелесообразным проведение досрочных выборов в Госдуму. "Давайте сначала разберемся с коронавирусом и обвалом рубля", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать инициативу.

Госдума

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