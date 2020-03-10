Путин приехал в Госдуму

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин прибыл в Госдуму. Об этом стало известно около 15:20 по Москве. Спикер палаты Вячеслав Володин объявлял, что глава государства должен встретиться с депутатами после 15:00.

10 марта депутаты рассматривали поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. На прошлой неделе их одобрил профильный комитет Госдумы, срок подачи поправок к законопроекту истек 2 марта. На пленарном заседании 10 марта депутат-единоросс Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму, а Валентина Терешкова - обнулить президентские сроки или отменить ограничение по срокам пребывания на этом посту.

Володин заявил, что об этом нужно проконсультироваться с президентом. Позднее он сказал, что проинформировал Путина об этих предложений, и тот решил встретиться с депутатами. Также он указывал на необходимость составить тексты поправок.

Поправка о досрочных думских выборах уже внесена в Госдуму. Она наделяет депутатов правом сократить срок своих полномочий. Если это поддержат две трети депутатского корпуса, президент получит право объявить досрочные выборы. Если действующие парламентарии на досрочных выборах в Думу не пройдут, поправка гарантирует им компенсацию - выплату годовой зарплаты и соцгарантии.

О внесении в палату поправки об обнулении президентских сроков стало известно в 15:25.