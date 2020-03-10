Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о поддержке фракцией поправок в Конституцию во втором чтении и предложил после всенародного голосования провести досрочные выборы в Госдуму.

"Мы поддерживаем поправки, потому что это наша страна" - заявил Жириновский журналистам во вторник. При этом он считает, что после вступления обновленной Конституции в силу в апреле (после всероссийского голосования) "необходимо провести досрочные выборы в Думу".

"Потому что должен действовать новый парламент с обновленным полномочиями" - подчеркнул Жириновский. Кроме того, лидер ЛДПР предложил провести досрочные выборы 20 сентября текущего года, в единый день голосования.

Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором чтении президентский проект закона об изменении Основного закона. Ко второму чтению документа поступили 387 поправок, 200 поправок предлагается принять, 177 - отклонить.

Поправки были подготовлены по больше части специальной рабочей группой, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели, эксперты. Значительную часть поправок внес в Госдуму президент РФ.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 23 января. Второе чтение намечено на сегодняшний день, 10 марта.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проведут 22 апреля. Все поправки после голосования вступят в силу одновременно.