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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

ФАС признала недостоверной рекламу "Арбидола" как препарата от коронавируса

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба признала недостоверной рекламу "Арбидола" как средства для лечения коронавируса, распространявшуюся в январе по радио, говорится в сообщении ведомства во вторник.

Эпидемия коронавируса

Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров поясняет, что "комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата "Арбидол" против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению".

Согласно разделу "Фармакодинамика" инструкции к "Арбидолу" лекарственный препарат является противовирусным средством, которое специфически подавляет in vitro вирусы гриппа А и В, включая высокопатогенные подтипы A (H1N1)pdm09 и F(H5N1), а также другие вирусы - возбудители острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) (коронавирус, ассоциированный с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС).

Согласно информации, предоставленной Минздравом России в ответ на запрос ФАС России, в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата "Арбидол" в разделах "Показания к применению" и "Способ применения" отсутствует информация об инфекционном заболевании, вызываемом коронавирусом 2019-nCoV. Заданий по внесению изменений в действующую нормативную документацию для расширения показаний к применению лекарства в учреждение не поступало.

Рекламодателю АО "Отисифарм" выдано предписание о прекращении нарушения. Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном нарушении в отношении общества для назначения штрафа. Согласно КоАП РФ, штраф за подобные нарушения Закона о рекламе составляет от 200 до 500 тысяч рублей.

ФАС России Арбидол

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