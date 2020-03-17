В Китае завершили клинические исследования препарата от коронавируса

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Китайские ученые закончили клинические исследования противовирусного препарата "Фавилавир" (Favilavir), борющегося с жаром у пациентов с коронавирусом, сообщает во вторник газета "Жэньминь жибао".

"Китай завершил клинические исследования "Фавилавира" - противовирусного препарата от COVID-19. Препарат сокращает период жара у пациентов с COVID-19 с 4,2 дней до 2,5 дней без побочных эффектов", - сообщает газета в твиттере со ссылкой на неназванного чиновника из министерства науки и технологий КНР.

"Фавилавир", отмечают СМИ, производит китайская компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical. Препарат также называется "Фавипиравир" (Favipiravir) или "Авиган" (Avigan), в Японии под такими названиями его производит Fujifilm Holdings для борьбы с гриппом. Японские СМИ ранее сообщали, что Минздрав страны рассматривает возможность лечить пациентов с коронавирусом именно "Авиганом".

В настоящее время многие компании начали проверять эффективность уже существующих лекарств для пациентов с коронавирусом, отмечает газета Financial Times. Так, фармацевтические гиганты Sanofi и Regeneron пытаются выяснить, помогает ли препарат от ревматоидного артрита Kevzara в борьбе с воспалительным процессом, сопровождающим коронавирус. В исследовании примут участие около 400 пациентов, тяжело больных коронавирусом.