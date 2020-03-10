Найденные в лесу под Рязанью останки принадлежали пропавшей Екатерине Левченко

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Обнаруженные в лесу под Рязанью женские останки принадлежат пропавшей без вести Екатерине Левченко, знакомой с некоторыми фигурантами дела запрещенной в РФ организации "Сеть", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области во вторник.

"По предварительным данным, после проведённой генетической экспертизы, останки, найденные в Рязанской области, принадлежат Екатерине Левченко", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что идентификация происходила по ДНК-анализу, данные для которого сдавали родители Левченко.

21 февраля интернет-издание "Медуза" выпустило статью об исчезновении в Пензе Артема Дорофеева, которого затем нашли убитым, и Левченко, которую до того времени не нашли. Они пропали 31 марта 2017 года. Пропавшие были знакомы с несколькими фигурантами "пензенского эпизода" дела "Сети" (организация, признанная террористической в РФ) - Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, Михаилом Кульковым и Алексеем Полтавцом, уехавшим из России.

По сведениям издания, Полтавец признался, что пара была убита по приказу Пчелинцева. 3 марта "Медуза" опубликовала еще один материал, в котором Полтавец подробно описывает убийство Левченко Иванкиным.

27 февраля СУ СКР по Пензенской области сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) по факту безвестного исчезновения Левченко.

Скелетированные останки женщины были найдены около деревни Лопухи Рязанского района, недалеко от того места, где нашли тело Дорофеева.

10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес обвинительные приговоры семерым участникам организации "Сеть", признанной судом террористической.

Пчелинцеву назначено 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Иванкину - 13, Кулькову - 10, Василию Куксову - 9, Арману Сагынбаеву - 6.

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.