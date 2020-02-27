Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела "Сети"

Фото: Александр Поляков/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве по жалобе родителей жительницы Пензы Екатерины Левченко, об исчезновении которой говорилось в резонансной публикации "Медузы" о деле "Сети" (террористическое сообщество, запрещено в России). Об этом сообщил информированный источник "Интерфакса".

Официальных комментариев по этому поводу у "Интерфакса" пока нет.

"Ранее стало известно, что 25 февраля родители Левченко обратились в прокуратуру и попросили дать поручение СКР о проведении доследственной проверки сведений после публикаций СМИ о насильственном характере исчезновения их дочери почти три года назад", - сказал собеседник агентства.

Родители Левченко обратились в полицию после ее пропажи в конце марта 2017 года, рассказал он. Тогда было возбуждено розыскное дело, но девушку до с их пор не нашли.

"Тело пропавшего вместе с Левченко мужчины было найдено под Рязанью в 2017 году, до апреля 2019 года оно находилось в морге как неопознанное. Личность была установлена после того, как у его родителей взяли биологический материал для анализа ДНК", - сообщил источник.

Комментируя сообщения СМИ об удалении с сайтов нескольких региональных управлений СКР информации об обнаружении правоохранителями в рязанском лесу тела мужчины из расследования "Медузы", источник предположил, что "раз личность погибшего установлена, то информация уже неактуальна".

"Медуза" 21 февраля выпустила публикацию об исчезновении в Пензе 31 марта 2017 года Артема Дорофеева, которого затем нашли убитым, и Екатерины Левченко. Пропавшие были знакомы с несколькими фигурантами "пензенского эпизода" дела "Сети". Уехавший из России подозреваемый Алексей Полтавец, по сведениям "Медузы", признался, что пара была убита по приказу Дмитрия Пчелинцева (приговорен к 18 годам строгого режима).

Материалы дела "Медузе" предоставил знакомый пензенских фигурантов Илья, который "проводил собственное расследование". Некоторые из опрошенных "Коммерсантом" адвокатов фигурантов сказали, что подозревают, что Илья - провокатор силовиков. Адвокаты также заявили о непричастности своих подзащитных к этому убийству.

10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил семь человек к различным срокам лишения свободы за участие в террористическом сообществе. Дмитрию Пчелинцеву назначено 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Максиму Иванкину - 13, Михаилу Кулькову - десять, Василию Куксову - девять, Арману Сагынбаеву - шесть. Все они вины не признали и говорили, что давали признательные показания под пытками. Все они обжаловали решение суда.