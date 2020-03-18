Адвокаты по делу "Сети" сообщили о неформальных визитах оперативников к их подзащитным

По словам защитников, Чернова и Иванкина пытались без адвокатов опросить по делу об убийстве Левченко и Дорофеева

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Защитники двоих осужденных участников запрещенной в РФ организации "Сеть" сообщают о визите правоохранителей к их подзащитным по делу о двойном убийстве молодых людей под Рязанью.

Адвокат осужденного Андрея Чернова Станислав Фоменко сообщил агентству "Интерфакс", что 13 марта к его подзащитному приходили оперативные работники.

"Пытались провести опрос в связи с предполагаемым убийством под Рязанью Артема Дорофеева и Кати Левченко. Об этом визите оперативников адвокат не был поставлен в известность, опросить Чернова пытались без присутствия защитника. Чернов заявил, что ничего про убийства не знает, никаких документов не подписывал", - сказал адвокат.

Адвокат Константин Карташов сообщил об аналогичных визитах оперативников 13 и 16 марта к его подзащитному - Максиму Иванкину.

"Беседы официально не оформлялись как допросы, поэтому я не присутствовал. Оперативники намекали, что Иванкин может стать подозреваемым в деле об убийстве и говорили, чтобы он дал признательные показания. Иванкин отказался", - сказал адвокат.

Оба адвоката затруднились уточнить, сотрудники каких именно ведомств беседовали с фигурантами "Сети".

Комментарием следственных органов агентство не располагает.

Дело "Сети" и двойное убийство под Рязанью

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической.

Дмитрию Пчелинцеву назначено 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Максиму Иванкину - 13, Михаилу Кулькову - 10, Василию Куксову - 9, Арману Сагынбаеву - 6.

Адвокаты всех фигурантов обжаловали решение суда.

21 февраля интернет-издание "Медуза" выпустило статью об исчезновении в Пензе Артема Дорофеева, которого затем нашли убитым, и Екатерины Левченко, которую до сих пор не нашли. Они пропали 31 марта 2017 года. Пропавшие были знакомы с несколькими фигурантами "пензенского эпизода" дела "Сети" - Иванкиным, Пчелинцевым, Кульковым и Алексеем Полтавцом, уехавшим из России. По сведениям издания, Полтавец признался, что пара была убита по приказу Пчелинцева. 3 марта "Медуза" опубликовала еще один материал, в котором Полтавец подробно описывает убийство Левченко Иванкиным.

27 февраля СУ СКР по Пензенской области сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Левченко, которая 31 марта 2017 года ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение не известно. 10 марта следствие сообщало, что найденные под Рязанью женские останки, предварительно, принадлежат Левченко.

Также следственное управление СКР по Рязанской области сообщало, что расследует дело об убийстве мужчины, тело которого с признаками насильственной смерти было обнаружено вблизи деревни Лопухи Рязанского района 27 ноября 2017 года. Информированный источник уточнял "Интерфаксу", что речь идет об убийстве Дорофеева.