Рядом с захоронением знакомого участников "Сети" нашли останки женщины

Предполагается, что это может быть пропавшая Екатерина Левченко

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в среду днем нашли в Рязанской области останки, предположительно, уроженки Пензы Екатерины Левченко, которая пропала в конце марта 2017 года, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня нашли останки в женской одежде, но пока не идентифицировали. Недалеко от того места, где нашли тело Артема Дорофеева", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что для идентификации обнаруженных останков у родителей Левченко возьмут образцы генетического материала для ДНК-анализа.

Источник предположил, что пензенское следствие, вероятно, передаст дело об убийстве Левченко для расследования в Рязань и допустил возможность объединения материалов с делом об убийстве Дорофеева.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

Статья "Медузы" об исчезновении знакомых фигурантов дела "Сети"

21 февраля интернет-издание "Медуза" выпустило статью об исчезновении в Пензе Артема Дорофеева, которого затем нашли убитым, и Екатерины Левченко, которую до того времени не нашли. Они пропали 31 марта 2017 года. Пропавшие были знакомы с несколькими фигурантами "пензенского эпизода" дела "Сети" (организация, признанная террористической в РФ) - Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, Михаилом Кульковым и Алексеем Полтавцом, уехавшим из России.

По сведениям издания, Полтавец признался, что пара была убита по приказу Пчелинцева. 3 марта "Медуза" опубликовала еще один материал, в котором Полтавец подробно описывает убийство Левченко Иванкиным.

Приговоры по делу "Сети"

10 февраля 2020 года Приволжский окружной военный суд вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической.

Дмитрию Пчелинцеву назначено 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Максиму Иванкину - 13, Михаилу Кулькову - 10, Василию Куксову - 9, Арману Сагынбаеву - 6.

27 февраля СУ СКР по Пензенской области сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Левченко, которая 31 марта 2017 года ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Также следственное управление СКР по Рязанской области сообщало, что расследует дело об убийстве мужчины, тело которого с признаками насильственной смерти было обнаружено вблизи деревни Лопухи Рязанского района 27 ноября 2017 года. Информированный источник уточнял "Интерфаксу", что речь идет об убийстве Дорофеева.

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.