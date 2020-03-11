Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Кандидата в президенты Абхазии выписали из больницы в Краснодаре

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания выписали из Краснодарской больницы в среду, но в республику он планирует прибыть в конце недели, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы избирательного штаба политика Алхас Чолокуа.

По его словам, лидер абхазской оппозиции намерен из Краснодара выехать в Москву, чтобы провести там ряд встреч. Чолокуа добавил, что Бжания чувствует себя хорошо.

Бжания на минувшей неделе доставили в Краснодарскую краевую больницу №1 из Сочи, куда он был госпитализирован 2 марта. Лидеру абхазской оппозиции стало плохо во время возвращения из Москвы в Сухум при подъезде к границе Абхазии.

Перед переводом из Сочи в Краснодар политика ввели в медикаментозную кому. Источник "Интерфакса" сообщал, что Бжания находится в "тяжелом состоянии". 3 марта стало известно, что Бжания вышел из комы.

Следственная группа Генпрокуратуры Абхазии, побывавшая в больницах Сочи и Краснодара, по итогам проверки причин госпитализации оппозиционного политика сообщила, что врачи не обнаружили у кандидата в президенты Абхазии признаков "внешнего токсикологического воздействия на организм". По данным прокуратуры, заболевание Бжания стало следствием негативного влияния некоего лекарства.

Аслан Бжания Алхас Чолокуа Абхазия Москва Краснодар

Новости по теме

Новости

Совет Федерации принял законопроект о поправке в Конституцию

Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье

Вице-спикер Думы Толстой сел на карантин

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Адвокат Голунова заявил, что видеозапись задержания журналиста уничтожена

Адвокат Голунова заявил, что видеозапись задержания журналиста уничтожена

Минкомсвязи предложило отнести сервисы заказа еды к ресурсам с бесплатным доступом

Минкомсвязи предложило отнести сервисы заказа еды к ресурсам с бесплатным доступом

С Чижика-Пыжика сняли медицинскую маску

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Бывший полицейский в суде извинился перед Голуновым

Украинские депутаты впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы

Украинские депутаты впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы

Володин увидел в поправке о президентских сроках перспективу развития страны

"Норникель" обогнал "Роснефть" по капитализации

"Норникель" обогнал "Роснефть" по капитализации
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');