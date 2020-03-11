Кандидата в президенты Абхазии выписали из больницы в Краснодаре

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания выписали из Краснодарской больницы в среду, но в республику он планирует прибыть в конце недели, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы избирательного штаба политика Алхас Чолокуа.

По его словам, лидер абхазской оппозиции намерен из Краснодара выехать в Москву, чтобы провести там ряд встреч. Чолокуа добавил, что Бжания чувствует себя хорошо.

Бжания на минувшей неделе доставили в Краснодарскую краевую больницу №1 из Сочи, куда он был госпитализирован 2 марта. Лидеру абхазской оппозиции стало плохо во время возвращения из Москвы в Сухум при подъезде к границе Абхазии.

Перед переводом из Сочи в Краснодар политика ввели в медикаментозную кому. Источник "Интерфакса" сообщал, что Бжания находится в "тяжелом состоянии". 3 марта стало известно, что Бжания вышел из комы.

Следственная группа Генпрокуратуры Абхазии, побывавшая в больницах Сочи и Краснодара, по итогам проверки причин госпитализации оппозиционного политика сообщила, что врачи не обнаружили у кандидата в президенты Абхазии признаков "внешнего токсикологического воздействия на организм". По данным прокуратуры, заболевание Бжания стало следствием негативного влияния некоего лекарства.