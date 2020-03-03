Кандидат в президенты Абхазии вышел из комы в краснодарской больнице

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Абхазии, абхазский оппозиционный лидер Аслан Бжания, госпитализированный накануне, 2 марта, в больницу в Краснодаре, вышел из комы.

"В состоянии Бжания наблюдается позитивная динамика. Он выведен из медикаментозной комы, пульс и давление нормализовались", - сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в медицинских кругах. Собеседник агентства добавил, что больной "двигает руками, ногами, головой и реагирует на вопросы, отвечая кивками".

Абхазский политик был перевезен из больницы в Сочи в клинику в Краснодаре 2 марта вечером. "Бжания доставлен в краснодарскую клинику и, по словам медиков, на данный момент угрозы жизни нет", - сообщал "Интерфаксу" его помощник Ренат Карчаа. Тогда он говорил, что кандидат в президенты республики "остается в медикаментозной коме".

В понедельник кандидат Бжания почувствовал резкое ухудшение здоровья и был экстренно госпитализирован в Сочи. Сам политик заявлял о том, что был отравлен в 2019 году, накануне предыдущих выборов президента Абхазии.

Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. На высший государственный пост баллотируется три кандидата: лидер Блока оппозиционных сил, депутат парламента Аслан Бжания, вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба и экс-глава МВД республики Леонид Дзяпшба.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 12 января заявил о сложении полномочий под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов главы республики, прошедших осенью 2019 года. Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил исполняющим обязанности президента премьер-министра Валерия Бганбу.