Синод РПЦ рекомендовал использовать одноразовые стаканчики при причастии

При этом применение одноразовых ложечек не предполагается

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Священный Синод РПЦ призвал неукоснительно соблюдать меры профилактики коронавируса, в том числе чаще дезинфицировать кивоты икон, которые целуют верующие, и применять при причастии одноразовые стаканчики. Такие рекомендации Синод дал после заседания в среду.

Особенно важным названо соблюдение этих мер в регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой.

Таким образом, если до сих пор после принятия святого причастия в РПЦ так называемую "запивку" (смесь воды с вином) верующим давали из одной или нескольких чаш, то теперь рекомендовано перейти на индивидуальную посуду. При этом, как пояснили "Интерфаксу" в патриархии, само причастие будет по-прежнему производиться из одной ложечки.

В случае распространения в конкретном регионе коронавирусной инфекции могут быть применены дополнительные профилактические меры, отметил Синод.

Там назвали недопустимым легкомысленное отношение к ситуации, но при этом призвали к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия.

Синод выразил соболезнования родным и близким погибших в результате заражения и призвал всех к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам.