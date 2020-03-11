Россия с 13 марта запретит выдачу виз гражданам Италии из-за коронавируса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Россия из-за ситуации с распространением коронавируса временно прекращает выдачу виз гражданам Италии за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.

"С 00:00 13 марта 2020 года вводится временный запрет на выдачу гражданам Итальянской Республики виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных", - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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