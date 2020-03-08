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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 18:58

Итальянский премьер ввел карантин в Ломбардии и еще 14 провинциях

По оценкам СМИ, ограничения затронут более четверти населения страны

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, распространяющий ограничения на въезд и выезд на всю автономную область Ломбардия и еще 14 северных провинций для сдерживания распространения коронавируса, сообщается на сайте итальянского правительства.

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Ранее СМИ опубликовали проект указа, согласно которому такие ограничения должны были быть введены в Ломбардии и 11 провинциях. Конте заявил, что публикация итальянскими газетами проекта указа вызвала "недопустимую путаницу", однако описанные СМИ карантинные меры соответствуют изложенному в указе, отмечает La Repubblica.

Ограничения вводятся с 8 марта по 3 апреля и затрагивают, помимо всей Ломбардии, провинции Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчелли и Алессандрия.

Указом запрещается въезд и выезд с указанных территорий, а также перемещения внутри них. Исключение может быть сделано только по крайне уважительным подтвержденным причинам рабочего или семейного характера. Кроме того, в провинции смогут вернуться их жители, если захотят.

По данным Corriere della Sera, новые ограничения на передвижения затронут более четверти всего населения Италии.

Как сообщалось, в субботу вечером число случаев COVID-19 в стране превысило 5 тысяч, более 230 человек скончались.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаЧисло заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает быстро увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человек. 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Италия Джузеппе Конте Ломбардия

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