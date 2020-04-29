Сотрудничавший со следствием член банды "Ключевские" получил 17 лет колонии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Участник организованной преступной группы "Ключевские" осужден в Забайкальском крае на 17 лет колонии строго режима за убийство семи человек, благодаря соглашению о сотрудничестве со следствием он избежал пожизненного лишения свободы.

Краевая прокуратура сообщает, что член банды согласился сотрудничать со следствием и дать показания о совершенных членами группировки преступлениях в обмен на более мягкий приговор.

"Ему было гарантировано выделение уголовного дела и рассмотрение его в особом порядке судопроизводства, назначение более мягкого, чем иным соучастникам преступлений, наказания, отказ от применения наиболее строгих видов наказания, таких как пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

Забайкальский краевой суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 209 (участие в устойчивой вооруженной группе) и ч. 2 ст. 105 (убийство) и приговорил к 17 годам шести месяцам колонии строгого режима.

В марте за бандитизм, убийства и похищения, совершенные более 15 лет назад, были осуждены шесть членов банды "Ключевские". Суд назначил фигурантам уголовного дела наказание в виде лишения свободы от 23 до 25 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Двое создателей и руководителей банды Константин Ключевской и Евгений Жаров убиты бывшими подчиненными в мае 2005 года, после чего деятельность остальных ее членов пресечена правоохранительными органами.

Убитый руководитель банды Ключевский в свое время занимал должность секретаря комитета комсомола одного из читинских заводов. Активными участниками банды были экс-депутат Читинской городской думы 45-летний Алексей Гуськов, которому инкриминируется совершение убийств шести человек, а также экс-депутат Читинской областной думы 45-летний Дмитрий Непомнящий, которому предъявлено обвинение в убийствах пяти человек.

Руководители преступной группировки активно продвигали в органы местной власти своих ставленников, способных лоббировать их интересы.

На вооружении банды имелось огнестрельное оружие, в том числе два противотанковых гранатомета РПГ-26, пять гранат Ф-1, восемь тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, карабин СКС, револьвер, шесть пистолетов. Кроме того, следователями обнаружены 50 паспортов и 30 водительских удостоверений людей, являвшихся жертвами преступлений.