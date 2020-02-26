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В Саратове арестовали готовивших нападение на школу подростков

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Волжский районный суд Саратова в среду заключил под стражу двух подростков, подозреваемых в планировании вооруженного нападения на одну из школ. Об этом сообщил корреспондент агентства "Интерфакс".

Суд поддержал ходатайство следствия и арестовал подозреваемых на два месяца - до 25 апреля. Они будут находиться в СИЗО Саратова. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Как сообщалось, следственные органы СКР в Саратовской области возбудили в отношении двух подростков 14 и 15 лет уголовное дело по статье "приготовление к убийству двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Оба были задержаны.

"Все это (задержание - ИФ) произошло еще 24 декабря. Они пошли посмотреть обрез, обнаруженный (одним из подростков - ИФ) в гаражах",- сказал журналистам у здания суда мужчина, представившийся дедушкой одного из подозреваемых. Также он заявил, что в их доме "оружия никогда не было".

Информированный источник сообщил агентству, что оба мальчика учились в восьмом классе в одной из школ в центре города, оба - из благополучных семей.

Ранее в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили "Интерфаксу", что двое подростков задержаны при подготовке нападения на образовательное учреждение в Саратове.

"Организаторами являются два гражданина РФ 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, подростки были задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. При нападении, помимо огнестрельного оружия, подростки планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в интернете.

Саратов

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