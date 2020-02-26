ФСБ задержала двух подростков, планировавших нападение на школу в Саратове

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Два 15-летних подростка задержаны при подготовке нападения на образовательное учреждение в Саратове, сообщили "Интерфаксу" в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там отметили, что эти два молодых человека 2005 года рождения состояли в "интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида".

По данным спецслужбы, подростков задержали в заброшенном бомбоубежище, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. При нападении помимо огнестрельного оружия они планировали использовать самодельные зажигательные смеси, изготовленные по инструкции из интернета.

Областное управление СКР возбудило уголовное дело по части 1 статьи 30 и пунктам "а", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц). Решается вопрос об избрании задержанным подросткам меры пресечения.

На прошлой неделе ФСБ сообщала о пресечении аналогичных нападений в Керчи, которые также планировали подростки.

По данным ЦОС, с 2018 года всего было выявлено около 150 молодежных экстремистских интернет-сообществ, предотвращено более 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения. Там отметили, что "масштабная пропаганда радикальной идеологии, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость".