В Роспотребнадзоре исключили дефицит продуктов в РФ из-за пандемии коронавируса

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Дефицита продовольствия в РФ в связи с объявленной пандемией новой коронавирусной инфекции не будет, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Веденьева.

"Я не понимаю, как можно связать ситуацию с коронавирусом и исчезновение продуктов. Никаких оснований для того, что какой-то пищевой продукции не станет, нет", - сказала Веденьева на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг. Она добавила, что ситуация с COVID-19 в РФ стабильная.

В свою очередь сопредседатель "Союза потребителей России" Анатолий Голов объяснил подобные опасения паническими настроениями в ряде зарубежных стран.

"При всяких панических настроениях происходит всплеск потребления. Сейчас в дефиците маски. Но мир решает эту проблему, и я думаю, что она будет решена в ближайшее время. Этот всплеск потребления пройдет, потом оно возвращается в норму. Это больше психологическое действие людей. Просто простая привычка - закупать спички, мыло, соль, сахар. Причин для серьезного беспокойства нет", - подчеркнул Голов.

Ранее в марте сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом паника охватила Нью-Йорк - в супермаркетах образовались большие очереди, жители американского города начали скупать еду, воду, маски для лица, антисептики для рук, туалетную бумагу, лекарства и другие товары.

В начале марта стало известно, что похожая ситуация возникла во Франции, где граждане стали массово закупать макароны, муку, рис, туалетную бумагу и памперсы из-за опасений, что может возникнуть нехватка этих продуктов в связи с распространением коронавируса.