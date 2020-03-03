Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:07

Французы начали скупать макароны и туалетную бумагу из-за ситуации с COVID-19

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Жители Франции активно запасаются макаронами и предметами первой необходимости из-за опасений, что может возникнуть нехватка этих продуктов в связи с распространением коронавируса, передает во вторник телеканал BFM-TV.

Новый коронавирус в Китае

По его данным, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают также туалетную бумагу и детские памперсы.

Между тем, поставщики заверяют, что никаких проблем с доставкой продуктов питания и предметов первой необходимости в магазины из-за коронавируса не возникнет. Телеканал отмечает, что в некоторых торговых точках пытаются повысить обеспокоенность покупателей и призывают их делать запасы. Например, в одном из магазинов департамента Морбиан на этой неделе у прилавка с рисом и макаронами появилась табличка: "Возможно, пора запастись рисом и макаронами?".

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 90,8 тыс. человек. При этом на Китай приходится около 80 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10,6 тыс.

Во Франции выявлено почти 200 зараженных. Три человек скончались, о первой в стране смерти от инфекции гражданина Франции стало известно в конце февраля. Тема распространения коронавируса очень активно освещается во французских СМИ. Ранее во вторник BFM-TV сообщал, что во Франции с четвертой недели 2020 года резко выросли продажи романа Альбера Камю "Чума", что совпало по времени с распространением COVID-19.

Франция Китай

Новости по теме

Новости

В Кремле отвергли обвинения в неизбирательных ударах по мирным жителям в Идлибе

В Кремле отвергли обвинения в неизбирательных ударах по мирным жителям в Идлибе

В Анкаре сообщили, что турецкие военные сбили сирийский самолет в Идлибе

В Анкаре сообщили, что турецкие военные сбили сирийский самолет в Идлибе
Новый коронавирус в Китае

Минздрав Украины подтвердил первый случай коронавируса в стране

Границу Турции и Греции пересекли более 130 тыс. нелегалов

Границу Турции и Греции пересекли более 130 тыс. нелегалов

Российского туриста госпитализировали на Бали с подозрением на коронавирус

Российского туриста госпитализировали на Бали с подозрением на коронавирус

Лукашенко поменял вице-премьера, курирующего поставки нефти

Новый коронавирус в Китае

Иран попросил у России гуманитарной помощи из-за коронавируса

Иран попросил у России гуманитарной помощи из-за коронавируса

Следствие расценило беспорядки в Бишкеке как попытку захвата власти

Следствие расценило беспорядки в Бишкеке как попытку захвата власти

Что случилось этой ночью: вторник, 3 марта

Президент Южной Кореи объявил "круглосуточную войну" коронавирусу

Президент Южной Кореи объявил "круглосуточную войну" коронавирусу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');