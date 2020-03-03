Французы начали скупать макароны и туалетную бумагу из-за ситуации с COVID-19

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Жители Франции активно запасаются макаронами и предметами первой необходимости из-за опасений, что может возникнуть нехватка этих продуктов в связи с распространением коронавируса, передает во вторник телеканал BFM-TV.

По его данным, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают также туалетную бумагу и детские памперсы.

Между тем, поставщики заверяют, что никаких проблем с доставкой продуктов питания и предметов первой необходимости в магазины из-за коронавируса не возникнет. Телеканал отмечает, что в некоторых торговых точках пытаются повысить обеспокоенность покупателей и призывают их делать запасы. Например, в одном из магазинов департамента Морбиан на этой неделе у прилавка с рисом и макаронами появилась табличка: "Возможно, пора запастись рисом и макаронами?".

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 90,8 тыс. человек. При этом на Китай приходится около 80 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10,6 тыс.

Во Франции выявлено почти 200 зараженных. Три человек скончались, о первой в стране смерти от инфекции гражданина Франции стало известно в конце февраля. Тема распространения коронавируса очень активно освещается во французских СМИ. Ранее во вторник BFM-TV сообщал, что во Франции с четвертой недели 2020 года резко выросли продажи романа Альбера Камю "Чума", что совпало по времени с распространением COVID-19.