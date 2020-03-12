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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

Депутат Катасонов, посещавший Думу после Франции, отправлен на карантин

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Госдума отправила вернувшегося из Парижа депутата Сергея Катасонова на карантин, сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

"Те люди, которые попали в зону, в обязательном порядке должны находиться на карантине. Поэтому в отношении депутата Катасонова это решение уже исполнено", - сказала Савастьянова в четверг журналистам.

Депутат добавила, что фракция ЛДПР в данный момент выявляет депутатов и их помощников, которые могли контактировать с Сергеем Катасоновым, они также будут отправлены на карантин.

Как передает корреспондент "Интерфакса", кабинет депутата Катасонова был подвергнут дезинфекции. В отсутствие депутата в нем была проведена дополнительная уборка с применением обеззараживающих средств.

Ранее в четверг в ходе пленарного заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что депутат фракции Катасонов, несколько дней назад вернувшийся из Франции, продолжал ходить в Думу. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение и призвал уйти на карантин всех, кто мог контактировать с Катасоновым.

Госдума Сергей Катасонов

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