Песков призвал журналистов с кашлем и температурой не приходить в Кремль

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу призвал журналистов, которые чувствуют недомогание, не принимать участие в мероприятиях, организованных Кремлем, несмотря на то, что рабочий график главы государства не претерпел изменений.

"Хочу обратиться ко всем участникам кремлевского пула, журналистам, главным редакторам всех СМИ - печатных, электронных и т.д., журналисты которых освещают деятельность президента в Кремле - быть особенно внимательными к любым проявлениям коронавируса", - сказал Песков.

"Проще говоря: если у вас насморк, кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что абсолютно необязательно должно быть связано с коронавирусом, если вы просто как-то плохо себя чувствуете и не являетесь здоровым на 100% по вашим утренним ощущениям, пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участие в журналистской работе в Кремле", - продолжил Песков.

По словам пресс-секретаря, "мы пока работаем без ограничений, президент работает как всегда, но мы обращаемся к вам - в это время проявлять бдительность на счет своего самочувствия".

Песков также заверил, что все, что необходимо для обеспечения безопасности президента России Владимира Путина, в том числе и в связи с различными инфекциями, делается. "Президентская медицина - это отдельное измерение, постоянно во все периоды - и это не связано с какой-то эпидемиологической ситуацией. Поэтому все, что нужно для защиты президента от сезонных, иных заболеваний, все делается", - сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос одного из журналистов, будут ли приниматься какие-то дополнительные меры по обеспечению безопасности президента в связи с его выступлением в Госдуме, где присутствовал представитель фракции ЛДПР Сергей Катасонов, вернувшийся из Франции, где зафиксировано значительное число случаев заражения COVID-19, и не изолировавший себя на карантин после этого.

"Я убежден, что президент не был в контакте с этим депутатом. Вы все видели, что он был на трибуне, выступал с трибуны. Не думаю, что до Путина этот депутат выступал с этой трибуны", - заявил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, предполагается ли какая-либо проверка главы государства на коронавирус, Песков сказал: "Я не располагаю такой информацией. Дело в том, что информация о состоянии здоровья президента - это не та информация, которая предназначена в деталях для широкой публикации".