Жириновский предложил лишить мандата депутата Думы за нарушение режима самоизоляции

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в четверг назвал недопустимым поведение депутата от фракции либерал-демократов Сергея Катасонова, который вернувшись из страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, продолжил ходить в Думу, а не самоизолировался, как того требует предписание властей Москвы.

"Предлагаю принять проект постановления досрочном лишении полномочий депутата Катасонова", - сказал Жириновский четверг на пленарном заседании нижней палаты парламента. Он отметил что несколько дней назад Катасонов вернулся из частной поездки во Францию, но при этом продолжал посещать Госдуму.

Ранее в марте мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Среди перечисленных мер предлагалось обязать граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана и других стран, где зафиксированы вспышки коронавируса, самоизолироваться на дому на 14 суток.

Позднее "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице разъяснили, что самостоятельный обязательный карантин в настоящее время необходим только для прибывших в Москву из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании.

11 марта стало известно, что вице-спикер Госдумы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой самоизолировался на две недели после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета ПАСЕ.