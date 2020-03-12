Суд в Москве оштрафовал BBC World News и главреда телеканала на 11 тыс. рублей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Мировой суд Никулинского района Москвы оштрафовал на 11 тыс. рублей телеканал BBC World News и его главного редактора Екатерину Якушенко за непредоставление экземпляров программ в ВГТРК.

Как передал корреспондент "Интерфакса", по двум протоколам Роскомнадзора - о непредоставление экземпляров программ за 24 ноября 2019 года в ВГТРК (ст. 13.23 КоАП РФ) - судья мирового участка N178 Василиса Лапина назначила юрлицу ООО "Бритиш Телевижн" и Якушенко штрафы в 10 тысяч и 1 тыс. рублей соответственно.

Свою вину в совершении правонарушений телеканал и его главред признали, пояснил в суд их представитель.

В начале марта Роскомнадзор сообщал, что в ходе внеплановой проверки выявил у канала BBC World News ряд административных нарушений, составленные по ним протоколы были направлены в суд. Тогда, в частности, стало известно, что РКН обнаружил нарушение телеканалом сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК. По данному факту были составлены протоколы по ст. 13.23 КоАП РФ.

дополняется