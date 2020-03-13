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Генпрокуратура утвердила обвинение в шпионаже против Пола Уилана

Дело направлено в Мосгорсуд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о шпионаже в отношении гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

"Обвинительное заключение утверждено, его копию мы уже получили. Материалы направлены в Мосгорсуд для рассмотрения дела по существу", - сказал он.

По словам адвоката, материалы уголовного дела поступят на новой неделе.

Жеребенков отметил, что после изучения материалов дела защита считает недостаточной доказательную базу, в основе которой "лежат провокационные действия", и намерена доказывать это в суде.

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК РФ), которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Дэвид Уилан, брат Пола Уилана, заявлял, что последний прибыл в Москву по приглашению на свадьбу.

Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называл его "абсурдным политическим похищением".

В момент задержания Уилан являлся директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. 18 декабря его брат сообщил, что BorgWarner сократили Пола.

Пол Уилан

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