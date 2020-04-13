Суд по "шпионскому" делу Уилана перенесли на 20 апреля

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд на неделю отложил судебное разбирательство по делу гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже.

"Сегодня на заседании было оглашено обвинительное заключение. Заседание отложено на 20 апреля", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

По словам Жеребенкова, в ходе заседания Уилан попросил Мосгорсуд допустить к нему в СИЗО американского врача из посольства США для проведения ему обследования.

"Мосгорсуд в настоящее время запросил у ФСИН и следствия необходимые медицинские документы и примет решение по соответствующему ходатайству 20 апреля", - сказал Жеребенков.

Он уточнил, что, по словам Уилана, у него обострилась паховая грыжа.

"Ему тяжело вставать, периодически в тюрьме он просит лекарства, ему дают ношпу", - сказал Жеребенков.

Как ожидается, на следующем заседании обвинение начнет представлять суду доказательства вины американца. По словам адвоката, прокурор планирует допросить в суде 13 свидетелей, некоторые из которых могут быть заслушаны уже на следующем заседании. Все свидетели - россияне, с которыми Уилан контактировал в РФ.

Защита намерена доказать в суде невиновность американца. В связи с этим адвокаты попросят о допросе сотрудников посольств тех стран, гражданином которых является Уилан. "Мы будем просить допросить посольства, чтобы доказать, что Уилан физически не мог быть разведчиком, являясь гражданином четырёх стран. Это просто невозможно", - сказал ранее Жеребенков "Интерфаксу". Он также отметил, что кроме дипломатов, в суде также планируется допросить "друзей Уилана, с которыми он общался и у которых бывал".

Вместе с тем, адвокат отметил, что из-за распространения коронавируса в Москве защита продолжит настаивать на отложении заседания до улучшения ситуации.

В связи с тем, что в материалах дела содержатся сведения, содержащие гриф "совершенно секретно", судебный процесс проходит в закрытом режиме.

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК РФ), которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Дэвид Уилан, брат Пола, заявлял, что последний прибыл в Москву по приглашению на свадьбу.

Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называл его "абсурдным политическим похищением".

В момент задержания Уилан являлся директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. 18 декабря его брат сообщил, что BorgWarner сократила Пола.

По словам адвоката Жеребенкова, после изучения материалов дела защита считает недостаточной доказательную базу, в основе которой лежат "провокационные действия", и намерена доказывать это в суде.

По словам адвокатов, Уилан настроен "по-боевому" и просил передать, что "он не виновен, и свидетели защиты, которых мы попросим допросить в суде это докажут".

Защита выразила надежду, что суду удастся во всем разобраться и вынести Уилану справедливый приговор.