РФ приостановит пропуск иностранцев через участки границы с Польшей и Норвегией

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия приостановит с 15 марта пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы.

Соответствующее поручение дано по итогам проведенного 12 марта премьером РФ Михаилом Мишустиным совещания о комплексе мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как говорится в перечне поручений, размещенном в субботу на сайте кабмина, временная приостановка пропуска через границу иностранных граждан (за исключением граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России) предусматривается с 00 часов 00 минут местного времени в воскресенье.

Минздраву, Роспотребнадзору поручено обеспечить трансформацию соответствующих разделов ведомственных информационных систем, содержащих информацию о COVID-19, в легкодоступный и удобный для граждан формат.

Кроме того, Минздраву поручено довести до медицинских организаций, в том числе до частных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, алгоритм действий при выявлении (диагностировании) новой коронавирусной инфекции и ее лечении.

Минпромторг должен представить в правительство информацию о существующих и потенциальных возможностях по производству в России средств индивидуальной защиты, включая костюмы, и дезинфекторов для использования в целях профилактики и при работе с лицами, заболевшими (имеющими признаки заболевания) коронавирусом, с указанием видов и объемов производимой продукции.

Правительствам Московской области и Москвы поручено обеспечить прохождение сотрудниками отдельных медицинских организаций курсов повышения квалификации по вопросам биобезопасности в подведомственных Роспотребнадзору учреждениях.