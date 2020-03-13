РФ ограничит авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, сообщает сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.

Исключение будет сделано только для регулярных рейсов маршрута Москва - столица ЕС, осуществляемых через "Шереметьево" (терминал F), а также чартерных рейсов, при условии, что в эти страны будут лететь "граждане этих стран и граждане иных стран", а в РФ назад будут лететь только граждане России.

Кроме того, также с 16 марта вводится аналогичное ограничение на ависообщение с Норвегией и Швейцарией (не входят в ЕС). Исключение также для чартеров и рейсов Москва - Женева и Москва - Осло.

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