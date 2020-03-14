"Аэрофлот" с 16 марта будет летать только в европейские столицы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" вносит изменения в полетную программу из Москвы в пункты Европы, говорится на сайте компании.

С 16 марта авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Вену (Австрия), Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Ригу (Латвия), Вильнюс (Литва), Амстердам (Нидерланды), Варшаву (Польша), Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Любляну (Словения), Хельсинки (Финляндия), Загреб(Хорватия), Тиват (Черногория), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Таллинн (Эстония), Париж (Франция). Также будет продолжено выполнение рейсов в Ларнаку (Кипр). С 16 марта временно будут приостановлены регулярные полеты в/из Москвы в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону и Цюрих.

С 14 марта будет сокращена частота полетов из Москвы в Копенгаген, с 16 марта - в Прагу.

Кроме того, с 16 марта "Аэрофлот" приостанавливает регулярные полеты в/из Москвы в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону и Цюрих. А его дочерняя компания "Россия" с 16 марта полностью прекращает регулярные полеты под кодом SU из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву.

"Аэрофлот" изучает возможность выполнения чартерных рейсов по отменяемым направлениям для возвращения в Россию всех ее граждан", - сказано в сообщении.

Пассажиры отмененных рейсов, а также подпадающие под ограничения страны отправления, назначения или трансфера с датой вылета со дня введения ограничений до 31 мая 2020 года могут оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость билета по месту приобретения не позднее 31 декабря 2020 года.

Накануне оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил, что с 16 марта Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. Исключение сделано только для регулярных рейсов из Москвы в столицы этих государств и обратно, выполняемых через терминал F "Шереметьево". Также будут продолжены чартерные рейсы при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении - граждан европейских стран.