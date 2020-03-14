Авиакомпания S7 приостановит рейсы в Европу до июня

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Вторая крупнейшая в России авиакомпания S7 с 16 марта до 31 мая приостанавливает свои рейсы в страны Евросоюза.

Как сообщили в компании, в связи с решением Минтранса, в этот период будут временно отменены все собственные регулярные рейсы S7 Airlines из РФ в/из Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию и Кипр.

Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России только иностранных граждан, на обратные рейсы - только граждан РФ.

"S7 Airlines предлагает пассажирам отмененных рейсов оформить возврат полной стоимости авиабилета, а также без штрафов обменять авиабилеты на более поздние даты или другие направления из маршрутной сети авиакомпании", - отмечает перевозчик.

Кроме того, независимо от направления и тарифа все авиабилеты S7, приобретенные с 5 марта по 10 апреля, можно вернуть.

Накануне оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил, что с 16 марта Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. Исключение сделано только для регулярных рейсов из Москвы в столицы этих государств и обратно, выполняемых через терминал F "Шереметьево". Также будут продолжены чартерные рейсы при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении граждан соответствующих стран.

Ранее в субботу "Аэрофлот" сообщил, что корректирует свою полетную программу в Европу.