Utair вслед за Миланом и Берлином приостановила рейсы в Вену и Ригу

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания Utair, объявившая ранее о приостановке рейсов из Москвы в Милан и Берлин с 13 марта по 31 мая, в субботу сообщила об отмене на этот период полетов в Вену и Ригу.

"По распоряжению министерства транспорта РФ Utair приостанавливает регулярные рейсы в/из Берлина и Милана с 13 марта, в/из Вены и Риги с 17 марта по 31 мая 2020 года", - сообщается на сайте компании.

Пассажирам, купившим билеты, Utair предлагает вернуть их полную стоимость без удержаний.

Дополнительные рейсы по закрытым направлениям до 31 мая компания организовывать не планирует.

Накануне оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса сообщил, что с 16 марта Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. Исключение сделано только для регулярных рейсов из Москвы в столицы этих государств и обратно, выполняемых через терминал F "Шереметьево". Также будут продолжены чартерные рейсы при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении граждан соответствующих стран.

Ранее в субботу о корректировке своей полетной программы в Европу сообщил "Аэрофлот". О временном прекращении полетов в страны ЕС заявила и авиакомпания S7.