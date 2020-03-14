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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:49

Матвиенко посчитала, что коронавирус не помешает голосованию по поправкам в Конституцию

Матвиенко посчитала, что коронавирус не помешает голосованию по поправкам в Конституцию
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ должно состояться в случае положительного заключения Конституционного суда РФ по данному закону, несмотря на ситуацию с коронавирусом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я думаю, что, несмотря на всякие опасения по коронавирусу, все-таки такое общероссийское голосование должно состояться. Конечно, мы будем внимательно следить за развитием событий", - сказала Матвиенко журналистам.

Изменение Конституции

Она напомнила, что региональные парламенты одобрили данный закон и теперь есть все юридические основания направить запрос в Конституционный суд РФ, который должен сделать заключение о том, соответствуют ли поправки основополагающим положениям Конституции.

Если Конституционный суд вынесет положительное заключение, должен выйти указ президента РФ о проведении общероссийского голосования с определением его даты.

Матвиенко также ответила на вопрос о параде Победы на Красной площади, который должен пройти 9 мая. Спикер Совфеда считает, что он состоится, несмотря на распространение COVID-19.

"На парад Победы приглашены главы государств. Надеюсь, что ничто нам не помешает провести столь важное, столь нужное для всех нас мероприятие, как празднование 75-летия и торжественный парад на Красной площади", - сказала Матвиенко/

Совет Федерации Совфед Валентина Матвиенко

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