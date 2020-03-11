Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

Совет Федерации принял законопроект о поправках к Конституции

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации поддержал законопроект о поправках к Конституции. Ранее в этот же день Госдума одобрила его в третьем чтении.

Изменение Конституции

Как ранее говорила спикер палаты Валентина Матвиенко, после этого сенаторы направят закон в регионы. Если его одобрят две трети региональных парламентов, то уже 14 марта Совфед на внеплановом заседании может утвердить итоги рассмотрения закона в субъектах Федерации.

Предполагается, что закон изучит Конституционный суд России. Если он подтвердит законность всех предложенных изменений, 22 апреля пройдет всенародное голосование, на которое все поправки будут вынесены одним пакетом. Если избиратели одобрят изменения Конституции, они вступят в силу немедленно.

10 марта в пакет поправок была внесена инициатива о праве действующего президента снова участвовать в президентских выборах после утверждения новой редакции Основного закона. Поправку предложила депутат-единоросс Валентина Терешкова, она заявила, что у Владимира Путина должно быть право участвовать в новых выборах и что это соответствует интересам народа.

Путин допустил принятие такой поправки, если ее одобрит Конституционный суд, и исключительно ради обеспечения конкурентности на следующих президентских выборов.

Хроника 15 января – 11 марта 2020 годаИзменение Конституции
Совет Федерации Валентина Матвиенко Владимир Путин Госдума Конституция

Новости по теме

Новости
Изменение Конституции

Матвиенко заявила, что Путин поднял Россию с колен и должен иметь право снова стать президентом

Матвиенко заявила, что Путин поднял Россию с колен и должен иметь право снова стать президентом
Изменение Конституции

Против поправок в Конституцию проголосовал только сенатор от Иркутской области

Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье

Вице-спикер Думы Толстой сел на карантин

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Адвокат Голунова заявил, что видеозапись задержания журналиста уничтожена

Адвокат Голунова заявил, что видеозапись задержания журналиста уничтожена

Минкомсвязи предложило отнести сервисы заказа еды к ресурсам с бесплатным доступом

Минкомсвязи предложило отнести сервисы заказа еды к ресурсам с бесплатным доступом

С Чижика-Пыжика сняли медицинскую маску

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Бывший полицейский в суде извинился перед Голуновым

Украинские депутаты впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы

Украинские депутаты впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы
Изменение Конституции

Володин увидел в поправке о президентских сроках перспективу развития страны

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');