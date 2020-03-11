Совет Федерации принял законопроект о поправках к Конституции

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации поддержал законопроект о поправках к Конституции. Ранее в этот же день Госдума одобрила его в третьем чтении.

Как ранее говорила спикер палаты Валентина Матвиенко, после этого сенаторы направят закон в регионы. Если его одобрят две трети региональных парламентов, то уже 14 марта Совфед на внеплановом заседании может утвердить итоги рассмотрения закона в субъектах Федерации.

Предполагается, что закон изучит Конституционный суд России. Если он подтвердит законность всех предложенных изменений, 22 апреля пройдет всенародное голосование, на которое все поправки будут вынесены одним пакетом. Если избиратели одобрят изменения Конституции, они вступят в силу немедленно.

10 марта в пакет поправок была внесена инициатива о праве действующего президента снова участвовать в президентских выборах после утверждения новой редакции Основного закона. Поправку предложила депутат-единоросс Валентина Терешкова, она заявила, что у Владимира Путина должно быть право участвовать в новых выборах и что это соответствует интересам народа.

Путин допустил принятие такой поправки, если ее одобрит Конституционный суд, и исключительно ради обеспечения конкурентности на следующих президентских выборов.